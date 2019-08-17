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17 августа 2019, суббота, 11:57 32
Судебная власть 2019-08-17T12:18:47+03:00
Українські Новини
Полиция вызывает на допрос итальянца, воевавшего на Донбассе против Украины

Полиция вызывает на допрос итальянца, воевавшего на Донбассе против Украины

Национальная полиция вызывает на допрос подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях в Донецкой области гражданина Италии Ранжелони Витторио-Никола (Rangeloni Vittorio Nicola).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, итальянца вызывают 20 августа в 11:00 к старшему следователю следственного управления по ул. Итальянской в Мариуполе Донецкой области для вручения сообщения о подозрении и проведения допроса.

"Для вручения Вам сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины, проведения Вашего допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №120190500000000485 от 16.08.2019", - говорится в сообщении.

27-летний итальянец подозревается в преступлении по признакам ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура Донецкой области заочно объявила о подозрении 27-летнему итальянцу, который в начале 2015 года как представитель СМИ прибыл на территорию Донецкой области для добровольной службы в составе одного из незаконных вооруженных формирований боевиков.

Он выполнял обязанности военного журналиста СМИ так называемой "Донецкой народной республики".

Ранее боевики заявили об открытии "представительства" в Италии для "распространения правдивой информации". 

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