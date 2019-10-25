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25 жовтня 2019, пʼятниця, 13:38 12
Економіка 2019-10-25T15:45:03+03:00
Українські Новини
Спрощення отримання субсидії: експерти назвали ризики нової системи для субсидіантів

Спрощення отримання субсидії: експерти назвали ризики нової системи для субсидіантів

субсидії, оформлення субсидій, нарахування субсидій, житлова субсидія, переоформлення субсидій
Субсидії. Фото: m.gorod.cn.ua
Субсидії. Фото: m.gorod.cn.ua

У той час, як субсидіантам тепер доведеться платити більше за комуналку експерти вважають спрощення Кабміном отримання субсидій для трьох категорій українців не тільки позитивним рішенням, але і негативним, яке може спричинити за собою деякі проблеми, повідомляє "Сьогодні".

Так, старший консультант з питань соціального захисту населення Інституту місцевого розвитку Антон Левицький зазначає, що дитбудинки сімейного типу часто мають площу 300-400 кв. м, так як в них повинні бути не тільки житлові приміщення, але і кухні, пральні, кімнати для ігор, заняття спортом і тощо, чого існуючі соцнорми для призначення субсидій раніше не враховували.

"Тепер несправедливість усунена, цьому сприятиме і дозвіл місцевим органам влади нараховувати субсидію ДБСТ, які мають площу понад 120 кв. м для квартир і більше 200 кв. м для будинків. А ось логіку призначення субсидії тільки сільським пенсіонерам, а не всім пенсіонерам, які проживають спільно, але зареєстровані за різними адресами, зрозуміти складно", - каже Левицький.

На думку експерта, таким людям можна було б подвоїти норми, на які призначається субсидія, замість неврахування їх доходів при оформленні держдопомоги. Адже у одного з подружжя, не зареєстрованого за даною адресою, доходи можуть бути значними і не дозволять отримувати субсидію, що створює лазівку для зловживань.

Економіст Олександр Охріменко також підтримує ініціативу влади не тільки стосовно дитбудинків та пенсіонерів, а й що стосується військових і власників нових причепів.

"Вона серйозно спрощує роботу органів соцзахисту, адже очевидно, що військовослужбовці отримують офіційну платню від держави і ЄСВ на нього нараховується обов'язково. Часто таку довідку буває отримати важко, особливо тим, хто воює на сході. Що стосується причепів, то в селі це не розкіш, а необхідність для тих, хто обробляє землю і змушений перевозити як добрива, сільгоспінвентар, так і вирощений врожай", - аналізує Охріменко.

А ось збільшення "цензу" доходів для претендентів на субсидію експерти оцінюють негативно для субсидіантів і пояснюють просто: треба зменшити число претендентів на держдопомогу. Левицький каже, що у нас максимальний відсоток витрат сім'ї на оплату комуналки – 15% від доходів – занижений в порівнянні з Європою, там він становить в середньому 20%. Це могло бути ще однією причиною для збільшення.

Охріменко впевнений: у 2020 році, коли почнуть рахувати субсидії по-новому, відсіється більше половини тих, хто їх отримує, або до 2 млн сімей.

"У грошах економія не буде удвічі менше, бо більшість таких сімей отримують держдопомогу в розмірі 50-100 грн, але за рахунок значної кількості субсидіантів держава заощадить в наступному році до 15 млрд грн (30% від виділених коштів)", – стверджує Охріменко.

Раніше Українські Новини писали, як отримати субсидію через інтернет і не стояти в чергах. Тим часом Кабмін запевняє, що субсидії незаможних українців не зменшаться.

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