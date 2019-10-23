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23 октября 2019, среда, 12:48 23
Кабмин 2019-10-23T12:48:47+03:00
Українські Новини
Кабмин уверяет, что субсидии малоимущих украинцев не уменьшатся

Кабмин уверяет, что субсидии малоимущих украинцев не уменьшатся

Кабмин, Субсидии, урезание субсидий
Субсидии.
Субсидии.

Кабинет Министров отрицает ухудшение условий для малоимущих получателей жилищных субсидий и обещает ее большую адресность с принятием постановления №878 от 20 октября, которым с мая 2020 года увеличен с 15 до 20% дохода домохозяйства норма платы за жилкомуслуги при назначении субсидии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

"Правительство приняло меры для того, чтобы субсидии стали более адресными, охватили большее количество малоимущих получателей... И в следующем отопительном сезоне 2020-2021 годов никакого ухудшения для субсидиантов новое постановление не предусматривает", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что увеличение с 15 до 20% платежа, который домохозяйство платит за коммуналку произойдет с мая 2020 года, то есть после завершения отопительного сезона, при этом подходы к назначению субсидий останутся те же: чем меньше доходы, тем больше помощь.

Кабмин также отмечает, что в отопительном сезоне 2018/2019 при установленном 15% размере платежа с учетом понижающего коэффициента в формуле, определяющей размер субсидии, фактически средний размер платежа составил 9,78% дохода семьи, при этом более 40% семей платили всего до 7%, еще 30% семей - 10% дохода.

В то же время Министерство социальной политики, комментируя это постановление отмечает, что оно повлечет снижение размера субсидий для их получателей с высокими доходами, а освободившиеся средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума.

По подсчетам Минсоцполитики постановление приведет в отопительном сезоне 2020/2021 при установленном 20% платеже с учетом понижающего коэффициента в формуле, к повышению фактического среднего размера платежа с 9,78% до 13,5% дохода семьи.

Как сообщали Українськi Новини, постановлением №878 от 20 октября Кабмин увеличил с 15 до 20% дохода домохозяйства норму платы за жилкомуслуги при назначении субсидии с мая 2020 года. Постановление Кабмина № 1156 от 27 июля 1998 года, устанавливающее размер обязательного платежа при оплате жилкомуслуг при назначении субсидии, предусматривает расчет обязательного платежа домохозяйства с коэффициентом к базовой норме платы за услуги (сейчас она 15%, с мая 2020 года повысится до 20%.

Тем временем, Минсоцполитики может проверять условия жизни кандидатов на жилищные субсидии.

 

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