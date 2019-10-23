Кабмин уверяет, что субсидии малоимущих украинцев не уменьшатся

Кабинет Министров отрицает ухудшение условий для малоимущих получателей жилищных субсидий и обещает ее большую адресность с принятием постановления №878 от 20 октября, которым с мая 2020 года увеличен с 15 до 20% дохода домохозяйства норма платы за жилкомуслуги при назначении субсидии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

"Правительство приняло меры для того, чтобы субсидии стали более адресными, охватили большее количество малоимущих получателей... И в следующем отопительном сезоне 2020-2021 годов никакого ухудшения для субсидиантов новое постановление не предусматривает", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что увеличение с 15 до 20% платежа, который домохозяйство платит за коммуналку произойдет с мая 2020 года, то есть после завершения отопительного сезона, при этом подходы к назначению субсидий останутся те же: чем меньше доходы, тем больше помощь.

Кабмин также отмечает, что в отопительном сезоне 2018/2019 при установленном 15% размере платежа с учетом понижающего коэффициента в формуле, определяющей размер субсидии, фактически средний размер платежа составил 9,78% дохода семьи, при этом более 40% семей платили всего до 7%, еще 30% семей - 10% дохода.

В то же время Министерство социальной политики, комментируя это постановление отмечает, что оно повлечет снижение размера субсидий для их получателей с высокими доходами, а освободившиеся средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума.

По подсчетам Минсоцполитики постановление приведет в отопительном сезоне 2020/2021 при установленном 20% платеже с учетом понижающего коэффициента в формуле, к повышению фактического среднего размера платежа с 9,78% до 13,5% дохода семьи.

Как сообщали Українськi Новини, постановлением №878 от 20 октября Кабмин увеличил с 15 до 20% дохода домохозяйства норму платы за жилкомуслуги при назначении субсидии с мая 2020 года. Постановление Кабмина № 1156 от 27 июля 1998 года, устанавливающее размер обязательного платежа при оплате жилкомуслуг при назначении субсидии, предусматривает расчет обязательного платежа домохозяйства с коэффициентом к базовой норме платы за услуги (сейчас она 15%, с мая 2020 года повысится до 20%.

Тем временем, Минсоцполитики может проверять условия жизни кандидатов на жилищные субсидии.