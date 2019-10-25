Рубль наприкінці робочого тижня "завмер" в обмінниках Києва

У п'ятницю, 25 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 24 жовтня, підвищився на 1 копійку і становить 3,45 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля впав на 1 копійку і становить 3,98 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках Києва станом на 25 жовтня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,45 3,98 Максимальний 3,84 5,00 Мінімальний 2,30 3,85

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами фінансових експертів, національна валюта буде продовжувати опускатися ще нижче психологічної позначки в 25 гривень за долар, а гривня буде продовжувати своє укріплення до кінця року.

Також у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 жовтня на 9,14 коп. до 25,2173 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,80 коп. до 24,8480 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25-27 жовтня, на 22,16 коп. до 25,1141 UAH/USD.