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25 жовтня 2019, пʼятниця, 12:15 16
Судова влада 2019-10-25T12:26:16+03:00
Українські Новини
За Микитася внесли 80-мільйонну заставу, - джерело

За Микитася внесли 80-мільйонну заставу, - джерело

Максим Микитась, Арешт, Внесення застави
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим

Сьогодні, 25 жовтня, стало відомо, що друзі і родичі колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, внесли за нього заставу в розмірі 80 млн гривень, з якою його заарештували 22 жовтня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"За Микитася внесли заставу. Сьогодні він вийде з СІЗО", - сказав джерело.

За його словами, наразі Микитась ще перебуває в СІЗО.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував майно друга Кличка екс-нардепа Микитася.

Раніше Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, до 14 листопада з заставою в розмірі 80 млн гривень.

Раніше Микитась Микитась вніс 5,5 млн гривень застави, на нього наділи електронний браслет.

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