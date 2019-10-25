За Микитася внесли 80-мільйонну заставу, - джерело

Сьогодні, 25 жовтня, стало відомо, що друзі і родичі колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, внесли за нього заставу в розмірі 80 млн гривень, з якою його заарештували 22 жовтня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"За Микитася внесли заставу. Сьогодні він вийде з СІЗО", - сказав джерело.

За його словами, наразі Микитась ще перебуває в СІЗО.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував майно друга Кличка екс-нардепа Микитася.

Раніше Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, до 14 листопада з заставою в розмірі 80 млн гривень.

Раніше Микитась Микитась вніс 5,5 млн гривень застави, на нього наділи електронний браслет.