Скандального Медяника підозрюють у зловживанні впливом

Спеціалізована антикорупційна прокуратура кваліфікує резонансне листування депутата Верховної Ради від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника, в якому він обговорював, як вирішити питання з прокурорами, як зловживання впливом.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Справу відкрили за статтею 369-2 Кримінального кодексу", - сказав співрозмовник.

З його слів, заяву про злочин до прокуратури подало товариство з обмеженою відповідальністю "Судовий репортер".

Як повідомляли Українські Новини, САП відкрила справу про листування Медяника. Правоохоронці розслідують можливе втручання в роботу прокуратури депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу" В'ячеславом Медяником.

Зокрема в листуванні називалося прізвище заступника генпрокурора Віктора Трепака. Пізніше "слуги народу" дали поради Медянику щодо захисту від скандальних листувань, порекомендувавши користуватися кнопковим телефоном і грати в змійку.

Тим часом "слуг народу" хоче зібрати керівництво фракції для прийняття "принципових рішень".