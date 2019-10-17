Депутат от "Слуги народа" мог вмешаться в работу прокуратуры: начато расследование

Правоохранители расследуют возможное вмешательство в работу прокуратуры депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Вячеславом Медяником.

Об этом председатель Рады Дмитрий Разумков сообщил на брифинге, передают Українські новини.

"Будет расследование по этому вопросу. Насколько мне известно, оно будет проводиться, и по выясненным результатам партия и фракция даст свою позицию", - сказал он.

Разумков отметил, что не общался еще с Медяником, однако намерен обсудить инцидент на заседании фракции.

Ранее журналисты сфотографировали переписку члена комитета по правоохранительной деятельности Медяника в телефоне, где политик указывал, что работал "в связке" с генпрокуратурой и узнавал об установке новых лоббистов.

Как сообщали Українські новини, ранее депутат Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом. Кроме того, депутаты Верховной Рады придумали, как прятать переписки от объективов.

Ранее соцсети высмеяли переписку депутата-роднюли Шахова с любовницей. Не меньший резонанс вызвало и оправдание Шахова для журналистов.