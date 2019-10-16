Депутат от "Слуги народа" обсуждал в Раде, как "порешать" вопросы с замом генпрокурора

После того, как одна из депутаток от "Слуги народа" попалась на интимной переписке в Раде, 32-летний депутат Вячеслав Медяник от той же партии обсуждал в здании Рады в мессенджере Telegram, как "порешать вопросы" с заместителем генерального прокурора Виктором Трепаком, сообщает "Страна", публикуя переписку депутата.

У Медяника - члена комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности во время заседания зазвонил телефон. На том проводе был абонент "Саша Яровой". Медяник сбросил вызов и ответил в мессенджере Telegram: "Напиши. Я в Раде. Мы голосуем".

Издание дублирует диалог с сохраненной орфографией.

Яровой: 1.) раньше мы работали в связке с ГП (генеральная прокуратура, - ред.). Нам давали прокурора исполнителя - и сами ему писали все что нужно сделать, предварительно согласовав с Юрой (вероятно, речь о бывшем генеральном прокуроре Луценко, - ред.) (можно ли сейчас так организовать работу?) 2.) океан/сахар уже звонят спрашивают – что сделали за неделю? Можно нас состыковать с тем прокурором, на кого это распишут. Клиенту ничего не показать – уйдут к другим. 3.) организовывается система лоббистов (можно ли нас аккредитовать в этом движении?) И если у тебя что-то не получается – не стесняйся говори как есть. Мы настроены подключаться и помогать или усиливать позиции.

Медяник: Зеленый свет есть только у нашей юридической фирмы. И все дела только через наших адвокатов. По сахару сегодня тоже буду говорить. Дай мне фамилии тех, у кого дело Океану в ГП.

Яровой: Ок.

Медяник: По сахару с Трепаком (заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки, - ред.) поговорю.

Яровой: Ок.

Медяник: Сахар дело в НАБУ.

На этом моменте господина Медяника отвлекли и переписка закончилась.

Издание сообщает, что Александр Яровой - это бизнесмен из Днепра, который в деловом контакте с народным депутатом. Очевидно, что тот просит его "порешать" кое-какие вопросы и помочь с правоохранительными органами.

Сам Вячеслав выиграл выборы в Верховную Раду в округе №27 в Днепропетровской области. Его называют протеже олигарха Игоря Коломойского. Также Медяник известен тем, что был помощником нардепа VIII cозыва Андрея Денисенко (состоял в партии Коломойского "УКРОП"). Его отец Анатолий Медяник (умер в 2017 году), бывший начальник спецподразделения по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ в Днепропетровской области. А крестный - Анатолий Клименко, нардеп IV созыва.

До того, как стать нардепом, Вячеслав Медяник занимался строительным бизнесом в Днепре.

Работал также координатором юридического направления в Штабе национальной защиты Днепропетровской области, которым руководил Юрий Береза (депутат VIII cозыва).

Вячеслав Медяник на заседании парламента, фото: Изым Каумбаев/"Страна"

Как сообщали Українські Новини, кнопкодав Литвиненко в Раде готовился загулять в пятницу - шашлык, помидоры, хлебушек и пшеничная "слеза". Ранее Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом. Тем временем депутаты придумали, как прятать переписки от объективов.