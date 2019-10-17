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17 октября 2019, четверг, 22:54 664
Верховная Рада и партии 2019-10-17T23:03:32+03:00
Українські Новини
Кнопочный телефон и "змейка": "слуги народа" дали советы Медянику по защите от скандальных переписок

Кнопочный телефон и "змейка": "слуги народа" дали советы Медянику по защите от скандальных переписок

Вячеслав Медяник на заседании парламента, фото: Изым Каумбаев/
Вячеслав Медяник на заседании парламента, фото: Изым Каумбаев/"Страна"

Скандал, возникший после того журналист сфотографировал в Раде переписку депутата-мажоритарщика от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, не угасает, а однопартийцы депутата не спешат его защищать, сообщает "Страна".

Отмечается, что Медяник в WhatsApp разговаривал с неким Сашей Яровым, который просил депутата помочь решить вопросы с сахаром и океаном, дела которых находятся в ГПУ и НАБУ. Депутат пообещал пообщаться с Виктором Трепаком, заместителем генпрокурора, и разобраться в ситуации.

После публикации информации об обещаниях надрепа Вячеслав Медяник заявил, что специально позволил фотографу сфотографировать переписку. Впрочем, несмотря на это, на собрании фракции "Слуги народа" уже было публичное обсуждение ситуации, и его попросили отчитаться у микрофона об этом инциденте, после чего депутата вызвали в Офис Президента и в комиссию этики.

Однопартийцы Вячеслава Медяника рассказали, что они думают по этому вопросу.

"Завтра мы будем проводить расследование по ситуации, которая случилась с Медяником. У депутата Медяника есть своя стройная версия и по "сахару" и по "океану". Дескать, там давно хищения и занимался этим Трепак, еще работая в должности СБУ. И по Николаевскому заводу, который якобы кто-то пилит. И вот он решил помочь и "расшевелить" эту историю. Такая у него версия. Мы ее проверим. Надо вникнуть в детали. И если эта версия не подтвердится, вопрос будет вынесен на комитет депутатской этике, будут применены санкции. Думаю, это будет справедливо", - говорит глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

При этом депутат от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко не впервые слышит о схеме решения вопросов через Трепака.

"Я слышал, что раньше существовала такая схема решения вопросов через Трепака (в прошлом замглавы СБУ, - ред.) с 10%-ным откатом за все мероприятие. Я сейчас хочу поговорить с Вячеславом Медяником и услышать его версию. Пока я слышал несколько. Версия журналистов: Медяник занимается бизнесом в Раде. Вторая версия, что это была спецоперация, чтобы вывести Трепака на чистую воду. Третья версия: Медяник умышленно заводит в неудобное положение Сашу Ярового. Есть еще четвертая версия, что этим скандалом Медяник привлекает внимание. Вчера на фракции его очень жестко наругали. Если все это и вправду договорняк, то уровень ответственности совсем другой. Я думаю, что он выйдет пообщаться с журналистами, тем более, что он говорил коллегам, что ему нечего скрывать. Он же не будет ночевать в Раде", - сообщил Нестеренко.

А депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий с юмором отнесся к ситуации.

"Мы ему вчера порекомендовали перейти на телефон NOKIA 3310. Это идеальный телефон, по моему мнению, для Вячеслава Медяника. Журналисты будут наблюдать за тем, как он играет в "змейку" и следить за его рекордами. Это будет полезнее, и больше времени будет на то, чтобы вникать в законопроекты. Я не настолько в близких отношениях с Вячеславом, чтобы понимать, когда он шутит, но предложение по NOKIA в силе. Я не знаю, что такое "океан" и "сахар". Я знаю отдельно эти слова, а вместе, что это значит - не знаю", - говорит Куницкий.

Как сообщали Українські Новини, депутат от "Слуги народа" мог вмешаться в работу прокуратуры, начато расследование. Тем временем депутаты придумали, как прятать переписки от объективов.

Больше новостей о: Нестеренко Переписка Партия "Слуга народа" Давид Арахамия Александр Куницкий Вячеслав Медяник

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