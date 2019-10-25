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25 октября 2019, пятница, 10:00 13
Судебная власть 2019-10-25T10:00:30+03:00
Українські Новини
Обсуждал, как решить вопросы с прокурорами: САП открыла дело о переписке Медяника

Обсуждал, как решить вопросы с прокурорами: САП открыла дело о переписке Медяника

САП, Слуга народа, Вячеслав Медяник
Вячеслав Медяник. Фото: Изым Каумбаев/
Вячеслав Медяник. Фото: Изым Каумбаев/"Страна"

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту резонансной переписки депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, вмешательство которого в работу прокуратуры проверит ГПУ, в которой он обсуждал, как решить вопросы с прокурорами.

Об этом в эфире телеканала "1+1" 24 октября сообщил специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, передают Українські Новини.

"Относительно Медяника поступило заявление о преступлении – и производство такое зарегистрировано", - сказал он.

Холодницкий не уточнил, кто обратился с таким заявлением и по какой статье открыто дело.

Как сообщали Українськi Новини, "слуги народа" дали советы Медянику по защите от скандальных переписок.

Тем временем Зеленский хочет, чтобы Медяник и подозреваемые во взяточничестве депутаты прошли полиграф.

Ранее журналисты сфотографировали переписку члена комитета по правоохранительной деятельности Медяника в телефоне, где политик указывал, что работал "в связке" с генпрокуратурой и узнавал об установке новых лоббистов. 

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