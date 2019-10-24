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24 жовтня 2019, четвер, 19:13 13
Судова влада 2019-10-24T21:00:03+03:00
Українські Новини
Захист оскаржив арешт Гладковського

Захист оскаржив арешт Гладковського

Адвокат, Вищий антикорупційний суд, Олег Гладковський, Оскарження рішення суду
Олег Гладковський. Фото:
Олег Гладковський. Фото: "112.ua"

Захист оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду, який обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці та встановив заставу в розмірі 10,6 млн гривень для колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, який здав закордонний паспорт.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Гладковського, передають Українські Новини.

Адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець заявив, що підзахисний не винен в інкримінованих йому правопорушенні. Він також сказав, що правових підстав для обраної судом міри запобіжного заходу немає.

При цьому адвокат зазначив, що рішення суду, яким було обрано запобіжний захід його підзахисному, не є рішенням про визнання винуватості.

Як повідомляли Українські Новини, Гладковський не згоден з рішенням суду і продовжує голодувати. Раніше Гладковскому вручили дві підозри. Також САП просить підвищити заставу Гладковскому до 100 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримала в четвер колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука).

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