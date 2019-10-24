Суд скасував носіння браслета екс-беркутівця, обвинуваченого в розстрілі Євромайдану

Святошинський районний суд скасував зобов'язання носити електронний браслет контролю для колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтури, обвинуваченого в причетності до розстрілу 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській у Києві.

Про це сказав головуючий суддя Сергій Дячук, передають Українські Новини.

У четвер, 24 жовтня, суд присяжних розглянув клопотання Генеральної прокуратури про продовження на 60 діб запобіжних заходів стосовно 5 обвинувачених. Так, 4 підсудним - Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну, Олегу Янішевському та Олександру Маринченку - продовжено арешт до 22 грудня включно.

Ще одному обвинуваченому - Сергію Тамтурі - запобіжний захід пом'якшенао.

"Продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але змінивши його умови, а саме з цілодобового з носінням електронного браслета на нічний з 22:00 до 6 ранку наступного дня без носіння електронного засобу контролю", - оголосив рішення суддя Дячук.

Пом'якшення запобіжного заходу пов'язано з наміром Тамтури влаштуватися на роботу і забезпечувати свою сім'ю. Продовження розгляду справи, а саме стадії допиту свідків захисту, відбудеться 5 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, беркутівець визнав провину в розгоні Майдану і отримав умовний термін. Також ГПУ зупинила розслідування вбивства міліціонерів на Майдані.

Тим часом двом екс-начальникам з МВС і СБУ заочно повідомили про підозру.