підписатися на розсилку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
24 жовтня 2019, четвер, 17:33 15
Судова влада 2019-10-24T19:30:03+03:00
Українські Новини
Суд скасував носіння браслета екс-беркутівця, обвинуваченого в розстрілі Євромайдану

Суд скасував носіння браслета екс-беркутівця, обвинуваченого в розстрілі Євромайдану

Беркут, Євромайдан, розстріли на майдані, електронний браслет, Розстріл Євромайдану, Екс-беркутівці
Євромайдан.
Євромайдан.

Святошинський районний суд скасував зобов'язання носити електронний браслет контролю для колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтури, обвинуваченого в причетності до розстрілу 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській у Києві.

Про це сказав головуючий суддя Сергій Дячук, передають Українські Новини.

У четвер, 24 жовтня, суд присяжних розглянув клопотання Генеральної прокуратури про продовження на 60 діб запобіжних заходів стосовно 5 обвинувачених. Так, 4 підсудним - Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну, Олегу Янішевському та Олександру Маринченку - продовжено арешт до 22 грудня включно.

Ще одному обвинуваченому - Сергію Тамтурі - запобіжний захід пом'якшенао.

"Продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але змінивши його умови, а саме з цілодобового з носінням електронного браслета на нічний з 22:00 до 6 ранку наступного дня без носіння електронного засобу контролю", - оголосив рішення суддя Дячук.

Пом'якшення запобіжного заходу пов'язано з наміром Тамтури влаштуватися на роботу і забезпечувати свою сім'ю. Продовження розгляду справи, а саме стадії допиту свідків захисту, відбудеться 5 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, беркутівець визнав провину в розгоні Майдану і отримав умовний термін. Також ГПУ зупинила розслідування вбивства міліціонерів на Майдані.

Тим часом двом екс-начальникам з МВС і СБУ заочно повідомили про підозру.

Більше новин про: Беркут Євромайдан розстріли на майдані електронний браслет Розстріл Євромайдану Екс-беркутівці

Архів
Новини
Кошти з нового тарифу АТ "Хмельницькгаз" підуть на відновлення газових мереж та підвищення безпеки доставки газу 19:24
Захист оскаржив арешт Гладковського 19:13
Туман в Чорнобильській зоні відчуження. Фото: Dronarium Україна
Фото дня: моторошний київський туман дістався до Чорнобильської зони 19:01
У п'ятницю в Києві патріоти будуть пікетувати канал Медведчука 18:55
Розбещує молодь і рекламує нечисть: У Рівному заборонили пропаганду Хелловіна 18:50
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. гривень йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
Депутати вимагають проведення консультацій з Єврокомісією по законопроектам щодо змін на ринку електроенергії 12:39
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
Депутатам "Слуги народу" роздавали хабарі в $30 тисяч за корупційну схему Яценка, - Кошкіна 08:19
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовуватимуть 16:56
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok