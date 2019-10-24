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24 жовтня 2019, четвер, 13:15 217
Судова влада 2019-10-24T13:26:35+03:00
Українські Новини
Суд призначив психологічну експертизу Насалику

Суд призначив психологічну експертизу Насалику

Ігор Насалик, поліграф, Психологічна експертиза
Ігор Насалик. Фото: focus.ua
Ігор Насалик. Фото: focus.ua

Вищий антикорупційний суд призначив психологічну експертизу для колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, який не задекларував 1,2 млн доларів боргу, з використанням поліграфа.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

7 жовтня в суд надійшло клопотання адвоката Насалика Бойка з проханням призначити в рамках справи щодо екс-міністра психологічну експертизу з застосуванням комп'ютерного поліграфа та експерти мають встановити, чи з'являються у нього в ході психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа психофізіологічні реакції, що свідчать про отримання ним від іншої особи грошові кошти в розмірі 1 249 287,70 доларів у відповідності з договором позики від 10 липня 2014 року.

16 жовтня суд частково задовольнив це клопотання і призначив в рамках кримінального провадження психологічну експертизу із застосуванням поліграфа.

Проведення експертизи доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили розслідування кримінального провадження стосовно Насалика за підозрою в недекларування 1,2 млн доларів, отриманих у борг.

Раніше Насалик програв вибори кандидату від "Слуги народу" в окрузі Івано-Франківської області.

ГПУ доручила НАБУ розслідувати недостовірне декларування інформації міністром Ігорем Насаликом.

Раніше суд відмовився зобов'язати НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Насалика через можливу розтрату держкоштів.

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