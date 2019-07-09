Насалик не задекларировал 1,2 млн долларов долга, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику о подозрении в недекларировании 1,2 млн долларов, полученных в долг, которое подготовили утром, 9 июля.

Об этом говорится в сообщении САП, передают Українські Новини.

Согласно данным следствия, Насалик внес недостоверные сведения в декларации за 2015-2018 годы.

Установлено, что Насалик получил в долг 1,2 млн долларов от физлица, но не задекларировал их.

Ему сообщено о подозрении в преступлении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Напомним, ГПУ поручила НАБУ расследовать недостоверное декларирование информации министром Игорем Насаликом.

В то же время до этого суд отказался обязать НАБУ открыть уголовное производство против Насалика из-за возможной растраты госсредств.

В декабре 2017 года НАПК утвердило результаты полной проверки е-декларации Насалика за 2016 год.

НАПК установило, что Насалик подал недостоверные сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря один минимум составляет 1 762 гривны).