НАБУ и САП закончили расследование против Насалика, который не задекларировал $1,2 млн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершили расследование уголовного производства в отношении министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, который проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области, по подозрению в недекларировании 1,2 млн долларов, полученных в долг.\r\nОб этом говорится в сообщении НАБУ, передают Українські Новини.\r\nСогласно данным следствия, Насалик внес недостоверные сведения в декларации за 2015-2018 годы.\r\nУстановлено, что Насалик получил в долг 1,2 млн долларов от физлица, но не задекларировал их.\r\nЕму было сообщено о подозрении в преступлении по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.\r\n7 августа защите Насалика открыт доступ к материалам дела для ознакомления.\r\nПосле ознакомления дело будет передано в суд.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГПУ поручила НАБУ расследовать недостоверное декларирование информации министром Игорем Насаликом.\r\nРанее суд отказался обязать НАБУ открыть уголовное производство против Насалика из-за возможной растраты госсредств.