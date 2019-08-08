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08 августа 2019, четверг, 09:50 109
Судебная власть 2019-08-08T09:50:31+03:00
Українські Новини
НАБУ и САП закончили расследование против Насалика, который не задекларировал $1,2 млн

НАБУ и САП закончили расследование против Насалика, который не задекларировал $1,2 млн

Игорь Насалик
Игорь Насалик

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершили расследование уголовного производства в отношении министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, который проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области, по подозрению в недекларировании 1,2 млн долларов, полученных в долг.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передают Українські Новини.

Согласно данным следствия, Насалик внес недостоверные сведения в декларации за 2015-2018 годы.

Установлено, что Насалик получил в долг 1,2 млн долларов от физлица, но не задекларировал их.

Ему было сообщено о подозрении в преступлении по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

7 августа защите Насалика открыт доступ к материалам дела для ознакомления.

После ознакомления дело будет передано в суд.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ поручила НАБУ расследовать недостоверное декларирование информации министром Игорем Насаликом.

Ранее суд отказался обязать НАБУ открыть уголовное производство против Насалика из-за возможной растраты госсредств.

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