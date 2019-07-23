подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 21:04 269
Выборы 2019-07-23T21:18:12+03:00
Українські Новини
Насалик проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области

Насалик проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области

Эдуард Прощук. Фото: Едуард Прощук/Facebook
Эдуард Прощук. Фото: Едуард Прощук/Facebook

Заместитель главы союза потребителей Ивано-Франковской области Эдуард Прощук, выдвиженец от партии "Слуга народа" выиграл у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, который не задекларировал 1,2 млн долларов долга, как самовыдвиженца на внеочередных выборах в Раду на округе №85 в Ивано-Франковской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Прощук набрал 30,65%, или 21 264 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, депутат Рады Виктор Шевченко набрал 28,98%, или 20 110 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец, министр энергетики Насалик - он набрал 24,13% или 16 746 голосов.

Прощук родился 19 февраля 1982 года в городе Калуш (Ивано-Франковская область), является заместителем главы союза потребителей Ивано-Франковской области и проживает в Ивано-Франковске.

В состав округа №85 входят город Калуш, Калушский и Рогатинский районы и часть Галицкого района.

Как сообщали Українськi Новини, предприниматель от "Слуги народа" в 3,5 раза обошел кандидата от "Батькивщины" в 158 округе.

Тем временем ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней и процент у "Слуги народа" вырос.

 
Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Игорь Насалик Партия "Слуга народа" Результаты выборов 2019 Парламентские выборы 2019

Архив
Новости
Платформа Бойко заявляет о массовом вбросе на 52 округе бюллетеней за кандидата Тимошенко во время подсчета голосов 21:19
Три депутата выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались в Волынской области 21:18
Бизнесмен Бунин от "Слуги народа" выиграл выборы у депутата Рады Мищенко в 98 округе Киевской области 21:08
Насалик проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области 21:04
Предприниматель Гайду выиграл выборы у депутата Ильюка в Николаеве 21:02
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
больше новостей
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok