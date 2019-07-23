Насалик проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области

Заместитель главы союза потребителей Ивано-Франковской области Эдуард Прощук, выдвиженец от партии "Слуга народа" выиграл у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, который не задекларировал 1,2 млн долларов долга, как самовыдвиженца на внеочередных выборах в Раду на округе №85 в Ивано-Франковской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Прощук набрал 30,65%, или 21 264 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, депутат Рады Виктор Шевченко набрал 28,98%, или 20 110 голосов.\r\nТретье место занял самовыдвиженец, министр энергетики Насалик - он набрал 24,13% или 16 746 голосов.\r\nПрощук родился 19 февраля 1982 года в городе Калуш (Ивано-Франковская область), является заместителем главы союза потребителей Ивано-Франковской области и проживает в Ивано-Франковске.\r\nВ состав округа №85 входят город Калуш, Калушский и Рогатинский районы и часть Галицкого района.\r\nКак сообщали Українськi Новини, предприниматель от "Слуги народа" в 3,5 раза обошел кандидата от "Батькивщины" в 158 округе.\r\nТем временем ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней и процент у "Слуги народа" вырос.\r\n