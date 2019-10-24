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24 жовтня 2019, четвер, 11:50 13 Документ
Політика 2019-10-24T11:54:31+03:00
Українські Новини
Шокін звернувся в ЄСПЛ

Шокін звернувся в ЄСПЛ

ЄСПЛ, Звільнення з посади, Віктор Шокін
Віктор Шокін
Віктор Шокін

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін просить Європейський суд з прав людини визнати незаконним його звільнення з посади генпрокурора.

Про це йдеться в листі секретаріату ЄСПЛ про прийняття заяви позивача, копія якого є в розпорядженні Українських Новин.

Позов був поданий ще 25 жовтня 2017 року. Відповідачем є держава Україна. Шокін вважає, що влада України порушила статтю про право на справедливий суд Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Справа в ЄСПЛ знаходиться на стадії комунікації. При цьому в листі не зазначено, яку компенсацію від України вимагає Шокін.

Як повідомляли Українські Новини, 24 жовтня Верховний суд почав розгляд питання про відновлення Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора.

Однак Верховний Суд відмовив Шокіну у поновленні на посаді генпрокурора.

Також стало відомо, що Шокін просив Нацполіцію розслідувати фальсифікацію результатів голосування депутатів Ради за його відставку.

У 2017 році Шокін подав позов у Вищий адміністративний суд про поновлення на посаді у зв'язку з отриманням інформації про підкуп депутатів Верховної Ради, які голосували за схвалення звільнення його з посади.

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