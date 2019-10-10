У Зеленского нет времени для личной жизни и на нормальный сон из-за полномочий Президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что очень плохо спит. Об этом он сообщил во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.\r\n"Я очень плохо сплю", - пожаловался Президент.\r\nПо его словам, этот период приходится на отрезок времени с 04:00 до 5:30 утра. Также он сообщил, что ему не хватает достаточно времени на личную жизнь в связи с выполнением полномочий Президента.\r\nЗеленский отметил, что по завершению рабочего дня, а также ночью и утром читает разные СМИ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я читаю всех. Мне нужны разные отношения", - сказал он.\r\nКроме того, Президент добавил, что знает риторику абсолютно всех СМИ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.\r\nТакже, Зеленский заявил о том, что у него нет времени, чтобы сходить в парикмахерскую.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПрезидент Украины в коротком интервью в перерыве после пресс-марафона сказал, что он любит общаться с журналистами онлайн, особенно если есть о чем поговорить.\r\nТакже Зеленский рассказал, что депутатам "Слуги народа" угрожают по телефону депутаты из других партий.