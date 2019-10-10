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10 октября 2019, четверг, 20:24 122
Президент 2019-10-10T21:10:06+03:00
Українські Новини
У Зеленского нет времени для личной жизни и на нормальный сон из-за полномочий Президента

У Зеленского нет времени для личной жизни и на нормальный сон из-за полномочий Президента

Владимир Зеленський. Скриншот трансляции пресс-марафона
Владимир Зеленський. Скриншот трансляции пресс-марафона

Президент Владимир Зеленский заявляет, что очень плохо спит. Об этом он сообщил во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Я очень плохо сплю", - пожаловался Президент.

По его словам, этот период приходится на отрезок времени с 04:00 до 5:30 утра. Также он сообщил, что ему не хватает достаточно времени на личную жизнь в связи с выполнением полномочий Президента.

Зеленский отметил, что по завершению рабочего дня, а также ночью и утром читает разные СМИ.

"Я читаю всех. Мне нужны разные отношения", - сказал он.

Кроме того, Президент добавил, что знает риторику абсолютно всех СМИ.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.

Также, Зеленский заявил о том, что у него нет времени, чтобы сходить в парикмахерскую.

Президент Украины в коротком интервью в перерыве после пресс-марафона сказал, что он любит общаться с журналистами онлайн, особенно если есть о чем поговорить.

Также Зеленский рассказал, что депутатам "Слуги народа" угрожают по телефону депутаты из других партий.

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