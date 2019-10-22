Власника Kievfoodmarket, де Зеленський провів прес-марафон, взяли під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжним заходом нічний домашній арешт Михайла Бейліна, співвласника Kyiv Food Market, в якому Президент Володимир Зеленський проводив прес-марафон.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.



"Обраний нічний домашній арешт", - сказав він.



За його словами, Бейліну також заборонено виїжджати за кордон і наказано здати закордонний паспорт.



Бейлін є підозрюваним у причетності до заволодіння 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією "Укрзалізниці".

Він проходить за справою колишнього депутата Верховної Ради Валерія Іщенка (Блок Петра Порошенка).



Бейлін є його фінансовим радником і був позаштатним радником глави Адміністрації Президента (2015-2016 роки) Бориса Ложкіна.



Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило екс-депутату Іщенко про підозру у заволодінні 20 млн гривень і замаху на заволодіння 44 млн гривень "Укрзалізниці".



11 жовтня суд заарештував майно екс-депутата Валерія Іщенка.