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  • "Слуга народу" Качура пройшов тест на поліграфі і похвалився результатами
24 жовтня 2019, четвер, 10:25 3
Політика 2019-10-24T11:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" Качура пройшов тест на поліграфі і похвалився результатами

"Слуга народу" Качура пройшов тест на поліграфі і похвалився результатами

Партія
Олександр Качура. Фото: facebook.com/o.kachura
Олександр Качура. Фото: facebook.com/o.kachura

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура повідомив, що пройшов тест на детекторі брехні.

Поліграф показав його непричетність до корупції і тіньових схем, повідомив Качура у фейсбуці.

"Друзья я пройшов тест на детекторі брехні! Поліграф показав, що бабки я не брав і відносини до схем не маю. Офіційні документи до кінця дня опублікую", - написав він у середу ввечері.

Качура вів пряму відеотрансляцію проходження перевірки в соцмережі, а пізніше оприлюднив результати тестування на поліграфі і результати аналізів. 

І Дубинський під поліграфом розповів, що не бере хабарі за законопроекти.

Офіс Президента наполягає на тому, щоб всі депутати партії у фінансовому комітеті Ради пройшли детектор брехні.

Також у понеділок, 28 жовтня, депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" збирають в 18:30 в центрі "Парковий" біля будівлі парламенту. Керівництво фракції має намір обговорити виступ Євгена Шевченка на російському телебаченні, скандал з депутатом Медяником та ситуацію в комітеті фінансів.

Раніше "Слуга народу" хотіла перевірити своїх депутатів на поліграфі через підозри в корупції.

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