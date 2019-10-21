Офис Зеленского требует от депутатов "Слуги народа" пройти проверку на детекторе лжи

Офис Президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в Facebook.

"Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось (!) голосование челнов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ / АРМА. Причем, именно в части системы Prozorro, которую некоторые депутаты СН считают неприкосновенной. И готовы ради этого обвинить коллег в получении взяток за голосование", - написал депутат.

При этом Дубинский заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи.

"Я, со своей стороны, готов пройти исследование на детекторе о том, получал ли я деньги за голосование по площадкам оценщиков и прозорро (+ по каким-либо любым другим голосованиями в Раде, внесении проектов и поправок). Уверен, пройдут и мои коллеги по финансовому комитету. Не смотря на то, что это явная демонстрация неуважения к парламенту!", - сказал он.

Однако депутат требует, чтобы все сотрудники Офиса Президента и депутаты, которые находятся среди авторов самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва, также прошли проверку на полиграфе. Причем Дубинский даже перечислил законопроекты и депутатов, которые "могли выступать лишь подписантами проектов, которые им спускали из Офиса президента".



Как сообщали Українські Новини, НАБУ и ГБР получили право на прослушку.



Ранее Рада отказалась разрешить обыски, задержание и прослушку депутатов.