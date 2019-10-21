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  • Офис Зеленского требует от депутатов "Слуги народа" пройти проверку на детекторе лжи
21 октября 2019, понедельник, 23:40 475
Политика 2019-10-21T23:41:27+03:00
Українські Новини
Офис Зеленского требует от депутатов "Слуги народа" пройти проверку на детекторе лжи

Офис Зеленского требует от депутатов "Слуги народа" пройти проверку на детекторе лжи

Детектор лжи, Александр Дубинский, Партия
Зеленский. Фото: president.gov.ua
Зеленский. Фото: president.gov.ua

Офис Президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в Facebook.

"Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось (!) голосование челнов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ / АРМА. Причем, именно в части системы Prozorro, которую некоторые депутаты СН считают неприкосновенной. И готовы ради этого обвинить коллег в получении взяток за голосование", - написал депутат.

При этом Дубинский заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи.

"Я, со своей стороны, готов пройти исследование на детекторе о том, получал ли я деньги за голосование по площадкам оценщиков и прозорро (+ по каким-либо любым другим голосованиями в Раде, внесении проектов и поправок). Уверен, пройдут и мои коллеги по финансовому комитету. Не смотря на то, что это явная демонстрация неуважения к парламенту!", - сказал он.

Однако депутат требует, чтобы все сотрудники Офиса Президента и депутаты, которые находятся среди авторов самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва, также прошли проверку на полиграфе. Причем Дубинский даже перечислил законопроекты и депутатов, которые "могли выступать лишь подписантами проектов, которые им спускали из Офиса президента".


Как сообщали Українські Новини, НАБУ и ГБР получили право на прослушку

Ранее Рада отказалась разрешить обыски, задержание и прослушку депутатов.

 

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