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23 октября 2019, среда, 22:11 137
Верховная Рада и партии 2019-10-23T23:40:57+03:00
Українські Новини
Дубинский под полиграфом рассказал, что не берет взятки за законопроекты

Дубинский под полиграфом рассказал, что не берет взятки за законопроекты

Детектор лжи, полиграф, Александр Дубинский, Давид Арахамия, Проверка на полиграфе
Дубинский прошел полиграф. Фото: Страна
Дубинский прошел полиграф. Фото: Страна

Сегодня, 23 октября, состоялась проверка на полиграфе депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, во время которой он заявил, что не берет взятки за какие-либо законопроекты и их блокирование. Об этом сообщает "Страна".

Так, проверка депутатов на детекторе лжи прошла в прямом эфире, на который пригласили журналистов.

Отмечается, что Дубинский отрицает, что получал 30 или 50 тысяч долларов за блокирование закона №2047, который в частности ликвидирует так называемые "площадки Яценко".

Как сообщил Дубинский на своей странице в Facebook, его однопартиец Давид Арахамия пройдет детектор лжи завтра, 24 октября, в 16:00.

Скриншот: Фейсбук/Александр ДубинскийСкриншот: Фейсбук/Александр Дубинский

Как сообщали Українські Новини, Офис Президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи.

Также в понедельник, 28 октября, депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" собирают в 18:30 в центре "Парковый" возле здания парламента. Руководство фракции намерено обсудить выступление Евгения Шевченко на российском телевидении, скандал с депутатом Медяником и ситуацию в комитете финансов.

Ранее "Слуга народа" хотела проверить своих депутатов на полиграфе из-за подозрений в коррупции.

Больше новостей о: Детектор лжи полиграф Александр Дубинский Давид Арахамия Проверка на полиграфе

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