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22 октября 2019, вторник, 19:57 87
Верховная Рада и партии 2019-10-22T20:03:57+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" допускают проверку членов своей фракции на полиграфе

В "Слуге народа" допускают проверку членов своей фракции на полиграфе

полиграф, Слуга народа, Проверка на полиграфе

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук допускает проверку членов фракции парламента на полиграфе (детекторе лжи).

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами. Мы должны понимать, возможно ли корректное использование такого оборудования в этой ситуации", - написала Кравчук.

Депутат отметила, что руководство "Слуги народа" встретится с сопартийцами - членами комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики для выслушивания их позиций.

Ранее журналисты сообщали, что депутаты от фракции не поддержали на заседании вышеуказанного комитета рекомендацию к принятию законопроекта №2047-д об отмене необходимости внесения информации и получения ее из электронной базы отчетов об оценке недвижимости с помощью платных электронных площадок.

Инициаторами законопроекта являются 31 депутат от фракций "Слуга народа" и "Голос".

Как сообщали Українськi Новини, НАПК нашло нарушения в отчетах "Слуги народа", "Оппозиционной платформы", "Батькивщини" и "Голоса".

Тем временем депутат от "Слуги народа" мог вмешаться в работу прокуратуры: начато расследование.

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