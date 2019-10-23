"Слуг народа" хочет собрать руководство фракции для принятия "принципиальных решений"

В понедельник, 28 октября, депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" собирают в 18:30 в центре "Парковый" возле здания парламента. Об этом "Стране" сообщили депутаты партии.

Так, по данным "слуг народа", руководство фракции намерено обсудить выступление Евгения Шевченко на российском телевидении, скандал с депутатом Медяником и ситуацию в комитете финансов.

Также сообщается, что на встрече обсудят план работы на следующую неделю

Кроме того, руководители фракции подчеркнули, что будут приниматься "принципиальные решения", потому нужно, чтобы фракция пришла полным составом.

Как пишет издание, среди депутатов ходят слухи, что будут приняты решения по исключению отдельных нардепов из фракции.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" хочет проверить своих депутатов на полиграфе из-за подозрений в коррупции.

Ранее НАПК нашло нарушения в отчетах "Слуги народа", "Оппозиционной платформы", "Батькивщини" и "Голоса".