Гривня знову падає: офіційний курс валют на 24 жовтня

Національний банк після підвищення в середу, знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24 жовтня, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 жовтня, на 13,06 коп. до 24,8446 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3204,3283 100 доларів США 2489,2529 100 швейцарських франків 2516,1723 1000 ієн 229,528 10 російських рублів 3,9017 100 євро 2768,796

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. у середу знизився на 14% до 25,00 UAH/USD.

Також раніше, в середу, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 жовтня на 3,67 коп. до 25,0212 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,37 коп. до 24,6994 UAH/USD.

Крім того, стало відомо, що низка київських обмінних пунктів незаконно обмінювали валюту і збували фальшиві купюри.