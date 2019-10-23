Гривна на межбанке рухнула после длительного укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 14 коп. до 25,00 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,80-24,85 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,94-24,97 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,99-25,02 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,81% с 27,72 UAH/USD до 25,00 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 октября, на 13,06 коп. до 24,8446 UAH/USD.

Тем временем Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

А в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 октября на 3,67 коп. до 25,0212 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,37 коп. до 24,6994 UAH/USD.

Однако по прогнозам финансовых экспертов, национальная валюта будет продолжать опускаться еще ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар.