Порошенко в 2014 тиснув на НКРЕКП для відкриття імпорту електроенергії з Росії

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляє про спробу колишнього Президента Петра Порошенка звільнити його Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) для відкриття імпорту електричної енергії з Росії в 2014 році.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Осінь 2014 року. Нещодавно відбулася зміна влади. "Немонополист" ще не купив Петра Інкогніто і той проводив демонополізацію. "Немонополист" постійно сидів у різних кабінетах, де вимагав підвищення тарифів, оскільки інакше не буде вугілля, а значить не буде і електроенергії. Оскільки складів вугілля "немонополист" не забезпечив, то наприкінці осені ці загрози реалізувалися - почалися віялові відключення електроенергії", - написав Герус.

Він повідомив, що після цього Порошенко прийняв рішення закуповувати електроенергію з Росії.

"Але не був би Петро справжнім патріотом Петром, якщо б і тут не спробував вкрасти. Так з'явилася ідея вставити в цей імпорт кіпрську прокладку Perlisio, де б залишалася основна маржа", - зазначив Герус.

Також він додав, що даний імпорт не міг бути запущений без рішення НКРЕКП, членом якої на той момент був Герус.

Комісія повинна була встановити ціну для українського імпортера.

"Ми лягли кістьми, що імпорт з прокладкою не підпишемо. Нам запропонували написати заяви на звільнення, не допомогло - ми їх просто написали. Особливі ризики були на чолі НКРЕКП", - повідомив Герус.

Він зазначив, що в цей час у Київ повернувся колишній менеджер Липецької фабрики Roshen Дмитро Вовк, який був звільнений через незадовільні результати своєї діяльності.

"Його і призначили головою НКРЕКП 30 грудня 2014 року. На наступний день його першим рішенням було постанову про відкриття імпорту електроенергії з Росії (прокладка Perlisio була збита). Пішов імпорт у розмірі 1 500 МВт (це в 10 разів більше, ніж зараз), який йшов весь 2015 рік", - підсумував Герус.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Герус повідомив, що російської електроенергії в Україні лише 1%.

Також екс-глава НКРЕКП Вовк заявив, що імпорт електроенергії з Росії повертає Україну в залежність від Кремля.

Раніше Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії.