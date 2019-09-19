Верховная Рада разрешила импортировать электрическую энергию из Беларуси и России.

За принятия законопроекта №1084 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" за основу и в целом проголосовали 265 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В ходе заседания была внесена правка №8, которая исключает из закона "О рынке электрической энергии" часть 8 из статьи 67 "Весь объем электрической энергии, импортируемой из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества, продается исключительно на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке".

Таким образом, Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двухсторонним договорам.

Данная правка была внесена председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом и за принятие этой правки проголосовали 239 депутатов при минимально необходимых 226.

"Эта правка не устанавливает дискриминационные условия, а она как раз снимает их. Потому что у нас на сегодняшний день из всех стран может идти импорт электроэнергии или на рынок "на сутки вперед", или по прямым договорам. То, что было прописано ранее в законе, я думаю, это лоббисты прописали не зря, для стран, в частности, для Беларуси, стоят ограничения, можно импортировать только на рынок "на сутки вперед". Если мы позволим и снимем это ограничение, чтобы были прямые двусторонние договоры, это означает, что на рынке улучшится конкуренция", - сказал в ходе заседания Рады Герус.

Как сообщали Українські Новини, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет о необходимости повышения цены на электрическую энергию для населения.

Кабмин изменил модель возложения спецобязательств на субъектов рынка электроэнергии.