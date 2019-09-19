подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 сентября 2019, четверг, 10:20 115
Экономика 2019-09-19T10:38:28+03:00
Українські Новини
Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России

Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России

Электроэнергия Фото: Бизнес Цензор
Электроэнергия Фото: Бизнес Цензор

Верховная Рада разрешила импортировать электрическую энергию из Беларуси и России.

За принятия законопроекта №1084 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" за основу и в целом проголосовали 265 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В ходе заседания была внесена правка №8, которая исключает из закона "О рынке электрической энергии" часть 8 из статьи 67 "Весь объем электрической энергии, импортируемой из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества, продается исключительно на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке".

Таким образом, Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двухсторонним договорам.

Данная правка была внесена председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом и за принятие этой правки проголосовали 239 депутатов при минимально необходимых 226.

"Эта правка не устанавливает дискриминационные условия, а она как раз снимает их. Потому что у нас на сегодняшний день из всех стран может идти импорт электроэнергии или на рынок "на сутки вперед", или по прямым договорам. То, что было прописано ранее в законе, я думаю, это лоббисты прописали не зря, для стран, в частности, для Беларуси, стоят ограничения, можно импортировать только на рынок "на сутки вперед". Если мы позволим и снимем это ограничение, чтобы были прямые двусторонние договоры, это означает, что на рынке улучшится конкуренция", - сказал в ходе заседания Рады Герус.

Как сообщали Українські Новини, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет о необходимости повышения цены на электрическую энергию для населения.

Кабмин изменил модель возложения спецобязательств на субъектов рынка электроэнергии.

Больше новостей о: Верховная Рада Электроэнергия Россия Беларусь

Архив
Новости
Белый дом обсудил с Зеленским первую встречу с Трампом 10:36
Рынок земли откроется с 1 октября 2020, - Гончарук 10:33
При открытом рынке землю смогут покупать только украинские граждане и компании, - Зеленский 10:29
Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России 10:20
Евро и доллар обвалились в обменниках 10:14
больше новостей
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Гривна растет - доллар падает: чего ожидать в будущем 12:22
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Из одесского цирка исчезнут животные: впервые в Украине суд запретил их эксплуатацию 19:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok