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02 октября 2019, среда, 19:34 1938
Экономика 2019-10-02T20:23:36+03:00
Українські Новини
Импорт электроэнергии из России возвращает Украину в зависимость от Кремля, – экс-глава НКРЭКУ

Импорт электроэнергии из России возвращает Украину в зависимость от Кремля, – экс-глава НКРЭКУ

Электроэнергия (иллюстрация). Фото: censor.net.ua
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: censor.net.ua

Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк заявил, что пролиббированный председателем парламентского комитета по вопросам энергетики Андреем Герусом импорт электроэнергии из Российской Федерации возвращает Украину в состояние зависимости от Кремля.

Об этом сообщило интернет-издание delo.ua.

"Герус с нарушением регламента лоббирует в непрофильном законе разрешение на импорт электроэнергии из России и Беларуси, на словах обещая — будет только из Беларуси. А вчера, 2 недели спустя изменений в закон, компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Коломойским, начала импорт электроэнергии из РФ. Далее ожидаю "внезапного" прекращения поставки электроэнергии со стороны РФ в самый критический момент — зимой, как уже не раз бывало с поставкой других ресурсов", — написал Вовк на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что Кремль регулярно использовал против Украины "энергетическое оружие" для давления на украинскую власть.

"Ни для кого не секрет — для России является нормой использовать энергетику для влияния и шантажа Украины. Так было неоднократно с газом, нефтепродуктами, углем, ядерным топливом / переработкой / хранением — искусственные ограничения и рукотворные проблемы с последующим "дружелюбным" пересмотром коммерческих условий...", — уточнил Вовк.

Бывший председатель НКРЭКУ считает, что введение импортного паритета по формуле "Роттердам+" давало возможность Украине от этого избавиться, но формульное ценообразование не нравилось близкому сейчас к новой власти бизнесмену Игорю Коломойскому. И вот теперь именно его лоббисты добились разрешения импорта электроэнергии из России, что возвращает нашу страну в зависимость от Кремля.

"Спасибо" господину Герусу и его руководителю Коломойскому за действия против интересов Украины, а именно возврат к зависимости от РФ во всех сферах — энергетике, экономике, политике!" — резюмировал Вовк.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Герус пролоббировал правку -  разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на веб-сайте "Укрэнерго". По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Коломойским.

Больше новостей о: Электроэнергия Россия импорт электроэнергии Дмитрий Вовк Андрей Герус

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