Туман паралізував аеропорт "Одеса": два рейси скасували, три літаки не змогли сісти

Міжнародний аеропорт "Одеса" 22 жовтня скасував 2 рейсу і відправив 3 літака на посадку в Київ, Бухарест (Румунія) та Кишинів (Молдова) через негоду (сильний туман).

Про це повідомила прес-служба аеропорту, передають Українські Новини.

Були скасовані рейси з Стамбула (Turkish Airlines) і Жулян (Мотор Січ). Пілоти латвійської авіакомпанії AirBaltic "Рига – Одеса" були перенаправлені на посадку в "Бориспіль", авіакомпанії Austrian Airlines "Відень – Одеса" – у Бухарест, авіакомпанії FlyDubai "Дубай – Одеса" в Кишинів.

Через туман рейси в аеропорту Одеси затримувалися.

Також затрималися рейси з авіакомпаній Onur Air (Стамбул), Atlasglobal (Стамбул), МАУ (Бориспіль), "Роза вітрів" (Шарм–ель-Шейх) і "Бєлавіа" (Мінськ).

Як повідомляли Українські Новини, 22 жовтня в аеропорту "Київ" через туман скасували ранкові рейси.

Тим часом, фахівці рекомендують водіям дотримуватися правил керування автомобілем під час туману та не перевищувати скорось для уникнення аварійної ситуації на дорозі. Пішоходам і велосипедистам також варто бути уважними і стежити за рухом.

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