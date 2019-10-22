В аэропорту "Киев" из-за тумана отменили утренние рейсы

Аэропорт "Кие" имени Сикорского отменил несколько рейсов авиакомпаний WizzAir и LOT в связи с неблагоприятными погодными условиями, в частности - густым туманом. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

В частности, были отменены утренние рейсы, которые должны были вылететь во вторник, 22 октября.

Как отмечается, сначала в аэропорту появилась информация об отмене рейса в Берлин от авиакомпании WizzAir-за густого тумана.

Кроме этого, был отменен авиарейс в Варшаву польского авиаперевозчика LOT и рейс в Рим в аэропорт Фьюмичино, который должен был отправиться в 5:25.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве густой туман: водителей просят быть осторожнее.

Ранее специалисты рекомендуют водителям придерживаться правил управления автомобилем во время тумана и не превышать скорось для избежания аварийной ситуации на дороге. Пешеходам и велосипедистам также стоит быть внимательными и следить за движением.

Ранее синоптик предупредила о спаде температуры из-за мощного антициклона по всей Украине, хотя на начало недели Гидрометеорологический центр передавал солнце и летнюю погоду с температурой выше 20 градусов тепла.