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  • У середині тижня повітря у Києві виявилося бруднішим, ніж у Пекіні
23 жовтня 2019, середа, 11:56 10
Політика 2019-10-23T14:00:03+03:00
Українські Новини
У середині тижня повітря у Києві виявилося бруднішим, ніж у Пекіні

У середині тижня повітря у Києві виявилося бруднішим, ніж у Пекіні

забруднення повітря, Смог в Києві, Забруднення атмосфери
Смог у Києві. Фото: Nina Tokareva
Смог у Києві. Фото: Nina Tokareva

У Києві рівень забруднення повітря на проспекті Науки, за даними ресурсу AirVisual, оцінюються в 175 одиниць, що перевищує показники Пекіна на 15 відміток. Про це свідчать дані програми AirVisual.

Згідно з інформацією ресурсу, такі показники є небезпечними для здоров'я людей. Серед лідерів забрудненого повітря у Києві також бульвар Перова (145 одиниць) і масив Райдужний (122 одиниці).

Норма загального індексу забруднення складає від 0 до 50 одиниць.

Очолюють рейтинг найбільш забруднених міст Дакка (Бангладеш) з показником в 231 одиницю, Лахор (Пакистан) – 203 і Делі (Індія) - 190.

Якість повітря в Києві: Скріншот: airvisual.comЯкість повітря в Києві: Скріншот: airvisual.com

Однак купувати маски не треба: чим небезпечне підвищення СО в повітрі і як зменшити ризики.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявляє, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми. Раніше Гідрометцентр також заявили, що у Києві звичайний режим забруднення повітря.

Українцям рекомендують зволожувати приміщення і відкласти заняття бігом для захисту від смогу.

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