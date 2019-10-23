У середині тижня повітря у Києві виявилося бруднішим, ніж у Пекіні

У Києві рівень забруднення повітря на проспекті Науки, за даними ресурсу AirVisual, оцінюються в 175 одиниць, що перевищує показники Пекіна на 15 відміток. Про це свідчать дані програми AirVisual.

Згідно з інформацією ресурсу, такі показники є небезпечними для здоров'я людей. Серед лідерів забрудненого повітря у Києві також бульвар Перова (145 одиниць) і масив Райдужний (122 одиниці).

Норма загального індексу забруднення складає від 0 до 50 одиниць.

Очолюють рейтинг найбільш забруднених міст Дакка (Бангладеш) з показником в 231 одиницю, Лахор (Пакистан) – 203 і Делі (Індія) - 190.

Якість повітря в Києві: Скріншот: airvisual.com

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Як повідомляли Українські Новини, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявляє, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми. Раніше Гідрометцентр також заявили, що у Києві звичайний режим забруднення повітря.

Українцям рекомендують зволожувати приміщення і відкласти заняття бігом для захисту від смогу.