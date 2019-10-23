НАБУ відмовилося відкривати справу щодо Баканова

Вищий антикорупційний суд відмовився зобов'язати Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкривати кримінальне провадження щодо голови Служби безпеки Івана Баканова.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

З матеріалів випливає, що 5 липня заявник звернувся до НАБУ із заявою, в якій вказав на можливе вчинення Бакановим та в. о. начальника ГСУ СБУ низки кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 256, 1 ч. ст. 396, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 111, ст. 170, ч. 2 ст. 15 год. 5 ст. 27 Кримінального кодексу.

Йдеться про можливу держзраду, отримання неправомірної вигоди, перевищення влади, зловживання і інші злочини.

При цьому НАБУ відмовилося відкривати кримінальне провадження.

Після розгляду скарги в суді 15 жовтня суд відмовив у її задоволенні і не став зобов'язувати НАБУ вносити дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, Головою СБУ призначено керівник "95-го кварталу" Баканов.

Тим часом зарплата Баканова, який за червень отримав 54,5 тис. гривень, за липень склала 57 646 гривень.