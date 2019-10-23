Курс долара і євро в обмінниках впав

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 жовтня на 3,67 коп. до 25,0212 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,37 коп. до 24,6994 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,37 коп. до 27,3753 UAH/EUR, курс продажу знизився на коп. до 8,07 27,8891 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,6994 25,0212 27,3753 27,8891 3,48 3,99 Максимальний 24,8000 25,3000 27,5500 28,1000 3,82 5,00 Мінімальний 24,2000 24,8600 27,0000 27,6000 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами фінансових експертів, національна валюта буде продовжувати опускатися ще нижче психологічної позначки в 25 гривень за долар, а гривня буде продовжувати своє укріплення до кінця року. Крім того, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз інфляції з 6% до 5,5% на кінець 2020 року. Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 жовтня, на 13,06 коп. до 24,8446 UAH/USD.