Доллар и евро обвалились в обменниках

Средний курс покупки евро понизился на 6,57 коп. до 27,4349 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,60 коп. до 27,9800 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 24 коп. в понедельник укрепился на 21 коп. до 24,9 UAH/USD.

Также ранее стало известно, что повысить прожиточный минимум до реального уровня в 4,5 тыс. гривен не получится без экономического роста.

Ранее, в понедельник, 21 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 21 октября, вырос на 1 копейку и составляет 3,46 грн за 10 рублей.