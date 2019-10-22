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22 октября 2019, вторник, 10:53 126
Финансы 2019-10-22T10:54:01+03:00
Українські Новини
Доллар и евро обвалились в обменниках

Доллар и евро обвалились в обменниках

Курс валют, курс доллара, Курс евро

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 октября на 14,70 коп. до 25,0834 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,58 коп. до 24,7223 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,57 коп. до 27,4349 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,60 коп. до 27,9800 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,7223 25,0834 27,4349 27,9800 3,45 3,98
Максимальный 24,8500 25,6000 27,7000 28,3500 3,83 5,00
Минимальный 24,2000 24,8700 27,0000 27,7000 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 24 коп. в понедельник укрепился на 21 коп. до 24,9 UAH/USD.

Также ранее стало известно, что повысить прожиточный минимум до реального уровня в 4,5 тыс. гривен не получится без экономического роста.

Ранее, в понедельник, 21 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 21 октября, вырос на 1 копейку и составляет 3,46 грн за 10 рублей.

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