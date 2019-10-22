підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
22 жовтня 2019, вівторок, 23:11 15
Судова влада 2019-10-22T23:17:36+03:00
Українські Новини
Микитася заарештували з 80-мільйонною заставою

Микитася заарештували з 80-мільйонною заставою

Максим Микитась, Арешт, Грошова застава
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, до 14 листопада з заставою в розмірі 80 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії корупції, передають Українські Новини.

Микитась узятий під варту відразу в залі суду.

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) акцентував, що матеріали "прослушки" свідчать про спроби Микитася перешкоджати розслідуванню, використовуючи свої зв'язки.

За словами прокурора, Микитась говорив з різними людьми про можливість вбивства свідка і одного з підозрюваних у цій справі.

Він зазначив, що колишній депутат обговорював це кілька разів і з різними людьми.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував майно друга Кличка екс-нардепа Микитася

Також Микитась вніс 5,5 млн гривень застави, на нього наділи електронний браслет.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 5,5 млн гривень для Микитася.

Більше новин про: Максим Микитась Арешт Грошова застава

Архів
Новини
Микитася заарештували з 80-мільйонною заставою 23:11
Коломойський порадив Порошенку "обережно висловлюватися" про "1+1" і пригрозив "розбором минулого" 23:09
Поєдинок "Шахтаря" і "Динамо Загреб" завершився нічиєю: відео голів 23:00
Колишній депутат від БПП Мамчур отримав рекордні 622 тис. гривень при звільненні з військової служби 22:33
Бойко в Мар'їнці пообіцяв відновити мовлення українських телеканалів 22:12
більше новин
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу 16:43
Поєдинок "Шахтаря" і "Динамо Загреб" завершився нічиєю: відео голів 23:00
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі 18:40
Субсидіанти платитимуть за комуналку більше 12:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok