Микитася заарештували з 80-мільйонною заставою

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, до 14 листопада з заставою в розмірі 80 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії корупції, передають Українські Новини.

Микитась узятий під варту відразу в залі суду.

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) акцентував, що матеріали "прослушки" свідчать про спроби Микитася перешкоджати розслідуванню, використовуючи свої зв'язки.

За словами прокурора, Микитась говорив з різними людьми про можливість вбивства свідка і одного з підозрюваних у цій справі.

Він зазначив, що колишній депутат обговорював це кілька разів і з різними людьми.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував майно друга Кличка екс-нардепа Микитася

Також Микитась вніс 5,5 млн гривень застави, на нього наділи електронний браслет.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 5,5 млн гривень для Микитася.