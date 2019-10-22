Герус розповів, яке мито діє на імпортовану з РФ електроенергію

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляє, що на електричну енергію, що імпортується з Росії, діє мито в розмірі 2%.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Імпорт з РФ обкладається митом 2%", - написав він.

За словами Геруса, загальний імпорт електроенергії в Україні становить 750 МВт (Словаччина, Угорщина, Росія, Білорусь), з яких 170 МВт поставляється з Росії.

Як повідомляли Українські Новини, Герус розповів, що російської електроенергії в Україні тільки 1%.

Раніше екс-глава НКРЕКП заявив, що імпорт електроенергії з Росії повертає Україну в залежність від Кремля.

Тим часом ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить в групу "Нафтогаз", почала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку.

Раніше Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії.