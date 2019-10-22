підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
22 жовтня 2019, вівторок, 19:05 21
Економіка 2019-10-22T21:30:02+03:00
Українські Новини
Герус розповів, яке мито діє на імпортовану з РФ електроенергію

Герус розповів, яке мито діє на імпортовану з РФ електроенергію

Електроенергія, Андрій Герус, Імпорт електроенергії
Електроенергія. Фото: 24tv.ua
Електроенергія. Фото: 24tv.ua

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляє, що на електричну енергію, що імпортується з Росії, діє мито в розмірі 2%.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Імпорт з РФ обкладається митом 2%", - написав він.

За словами Геруса, загальний імпорт електроенергії в Україні становить 750 МВт (Словаччина, Угорщина, Росія, Білорусь), з яких 170 МВт поставляється з Росії.

Як повідомляли Українські Новини, Герус розповів, що російської електроенергії в Україні тільки 1%.

Раніше екс-глава НКРЕКП заявив, що імпорт електроенергії з Росії повертає Україну в залежність від Кремля.

Тим часом ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить в групу "Нафтогаз", почала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку.

Раніше Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії.

Більше новин про: Електроенергія Андрій Герус Імпорт електроенергії

Архів
Новини
Вчені випадково знайшли давно загублене "золоте місто" Ельдорадо 21:23
Більше 50 слонів загинуло голодною смертю у найбільшому національному парку Зімбабве 21:07
Ходяча пивоварня: організм чоловіка вісім років самостійно виробляв алкоголь 20:45
У Хмельницькій області завідуюча психоневрологічним інтернатом змушувала пацієнтів працювати на її сина 20:37
ДТП в Одесі. Фото: 7 канал
В Одесі з висоти впав автомобіль з 5-річною дитиною, водій втік 20:26
більше новин
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу 16:43
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
У Запорізькій області чоловік нацькував на поліцейських собаку 19:10
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok