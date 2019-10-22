НАБУ відкрило справу про можливу службову недбалість Порошенка

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"Детективи НАБУ внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу", - сказано у відповіді.

Справу відкрили на виконання рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов'язав НАБУ почати розслідування.

Кримінальне провадження зареєстровано 7 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження щодо можливого хабарництва, недбалості, розтрати держкоштів і держзради колишнього Президента Петра Порошенка.

Раніше прокуратура Панами закрила справу проти Порошенка. А Портнов наймав детективів Панамі шукати офшори Порошенка.

Тим часом ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.