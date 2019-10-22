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  • "Нафтогаз" буде поставляти газ виробникам тепла в "ЛДНР" без урахування заборгованості за газ
22 жовтня 2019, вівторок, 16:14 15
Економіка 2019-10-22T19:15:03+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" буде поставляти газ виробникам тепла в "ЛДНР" без урахування заборгованості за газ

"Нафтогаз" буде поставляти газ виробникам тепла в "ЛДНР" без урахування заборгованості за газ

ЛНР, ДНР, Нафтогаз, Газопостачання, Борги за газ
Газ Україна Фото: Нафторинок
Газ Україна Фото: Нафторинок

Кабінет Міністрів україни зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України", яка збільшує на 20% ціни на газ з листопада, постачати природний газ виробникам тепла на тимчасово непідконтрольної території Донецької та Луганської областей без урахування в мінімальному рівні розрахунку заборгованості за спожитий газ.

Про це свідчить постанова Кабміну №875 від 12 жовтня, передають Українські Новини.

абмином встановлено, що для виконання спецзобов"язань, покладених на суб'єктів ринку газу при визначенні необхідного рівня розрахунків виробника теплоенергії за укладеними з "Нафтогазом" договорів про постачання газу, не буде обліковуватися заборгованість за спожитий газ, використаний підрозділами, які розташовані на непідконтрольній території окремих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться в ньому.

При цьому Кабмін зобов'язав Донецьку та Луганську держадміністрації затвердити перелік підприємств теплопостачання, які здійснюють свою діяльність на території підконтрольних і тимчасово непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження за станом на 31 грудня 2014 року, а також затвердити обсяги заборгованості цих підприємств перед "Нафтогазом" за спожитий газ.

"Це дозволить забезпечити постачання природного газу теплопостачальним підприємствам, розташованим на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, і буде сприяти сталому проходженню опалювального періоду", - зазначили в повідомленні Кабміну.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 3,4% до 4 493,64 гривень/тис. куб. м на вересень.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила на жовтень ціни на природний газ для промислових споживачів і установ, що фінансуються з державного бюджету, на 4,9-5,6% до 5 879-6 549,6 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ), в залежності від умов споживання та оплати, в той час як у вересні ціна на газ не змінювалася.

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