Цена газа для промпотребителей на сентябрь не изменилась

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" сохранила на сентябрь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на уровне 5 568–6 244,8 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС), в зависимости от условий потребления и оплаты.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 5 568 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 6 244,8 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 6 244,8 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, цена импортируемого Украиной газа в июле упала на 4%. Также "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июль.

Тем временем у Президента Владимира Зеленского готовятся к прекращению транзита газа к зиме.