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16 октября 2019, среда, 10:41 2559
Экономика 2019-10-16T10:42:11+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения

"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения

Цена на газ Фото: UBR.ua
Цена на газ Фото: UBR.ua

В то время, как отопительный сезон начался уже в 19 областях, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 4,9% или на 220,88 гривен/тыс. куб. м до 4 272,76 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на октябрь. Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

"Октябрьская цена на газ для населения и других потребителей, которые получают газ по ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября и составит 4 272,76 гривен/тыс. куб. м. Хотя цены газа на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием", - говорится в нем.

В компании сообщают, что с апреля цена на газ для населения на условиях ПСО снизилась на 32%.

При этом в "Нефтегазе" отмечают, что неиспользованный газ, приобретенный по программе "Газовый запас" потребитель сможет вернуть поставщику после окончания зимнего периода и средства за неиспользованный газ вернутся потребителю в полном объеме.

"Также потребитель имеет также возможность оплатить газ за счет уменьшения своего газового запаса, обратившись к поставщику. Все поставщики, принявшие участие в акции, подтвердили готовность предоставить клиентам возможность рассчитаться за счет уменьшения предоплаченных объемов по цене газового запаса", - подчеркнули в компании.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на условиях ПСО на 3,4% до 4 493,64 гривен/тыс. куб. м на сентябрь.

Тем временем, отопительный сезон начали 19 областей, жилые дома подключают к теплу в 7 областях.


В июне Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения. Кабмин установил, что цена газа в рамках спецобязательств по поставке газа населению и предприятиям ТКЭ (ПСО) приравнивается к минимальному значению из четырех (без НДС): средней цены стоимости импортного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, по результатам месяца, который предшествует месяцу продажи/поставки, которая публикуется Минэкономики; средневзвешенной цене месячного ресурса газа для месяца продажи/поставки по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого месяца, а также к средней арифметической цене продажи/поставки газа "Нефтегазом" для промпотребителей при условии предоплаты к периоду поставки газа, которая действовала в месяце, предшествующего месяцу продажи/поставки и к цене по ранее утвержденной формуле постановлением правительства от 19 октября 2018 года №867. А "Нефтегаз" пытается оспорить методику формирования цены на газ для населения.

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