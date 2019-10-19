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19 октября 2019, суббота, 12:55 950
Экономика 2019-10-19T13:25:55+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" увеличивает на 20% цены на газ с ноября

"Нефтегаз" увеличивает на 20% цены на газ с ноября

Промпотребители, цены на газ
Газ для промпотребителей. Фото: kievvlast.com.ua
Газ для промпотребителей. Фото: kievvlast.com.ua

После того, как Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 4,9% или на 220,88 гривен/тыс. куб. м до 4 272,76 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на октябрь, НАК предлагает повысить цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования с 1 ноября 2019 года почти на 20%. Об этом сказано в сообщении пресс-службы государственной компании.

В частности, в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, "Нефтегаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн /тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%. "Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину", - отмечают в "Нефтегазе".

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на условиях ПСО на 3,4% до 4 493,64 гривен/тыс. куб. м на сентябрь.

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" повысила на октябрь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 4,9-5,6% до 5 879–6 549,6 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС), в зависимости от условий потребления и оплаты, в то время как в сентябре цена на газ не менялась.

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