підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
22 жовтня 2019, вівторок, 15:53 16
Суспільство 2019-10-22T16:06:30+03:00
Українські Новини
У Мінекоенерго закликали українців не турбуватися через смог

У Мінекоенерго закликали українців не турбуватися через смог

Смог, Мінекономіки, забруднення повітря, Гідрометцентр, Смог в Києві
Смог
Смог

В той час, як над Україною зависли хмари з брудного смогу, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявляє, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"За даними гідрометеорологічних організацій мережі концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишалися в своїх звичних параметрах і концентрації забруднюючих речовин у повітрі по Україні не зареєстровано", - йдеться в ньому.

Наголошується, що вміст оксиду вуглецю в Україні 15-21 жовтня 2019 року становить від 0,1 мг/куб. м до 1,4 мг/куб. м гранично допустимої концентрації (при 5 мг/куб. м ГДК).

"Ми розуміємо занепокоєння населення України, але хочу запевнити - перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає! Всі показники в межах норми", - зазначив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Гідрометцентр заявляв, що у Києві звичайний режим забруднення повітря.

Раніше активіст Євген Сойкін заявив, що рівень забруднення атмосфери в Україні чадним газом досяг дуже високого рівня і зараз приблизно такий же як в індустріально розвинених районах найбільших економік світу — США і Китаю.

Крім того, міжнародний аеропорт "Бориспіль" припинив роботу терміналів черех аміаковмісні речовини в повітрі, але незабаром відновив роботу.

Більше новин про: Смог Мінекономіки забруднення повітря Гідрометцентр Смог в Києві

Архів
Новини
Ракетні кораблі Росії пройшли через Керченську протоку в Азовське море 16:55
Суд визнав недостовірною інформацію "Стоп корупції ТВ" щодо діяльності "Нібулону" 16:54 Прес-реліз
Британець, який судиться з шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського 16:50
Радник Гончарука Мушак не очікує підвищеного інтересу іноземців до придбання сільгоспземель 16:21
"Нафтогаз" буде поставляти газ виробникам тепла в "ЛДНР" без урахування заборгованості за газ 16:14
більше новин
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу 16:43
У Запорізькій області чоловік нацькував на поліцейських собаку 19:10
САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули, - адвокат 12:14
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі 18:40
Гладковський вийшов з СІЗО, але продовжує голодування, - адвокат 15:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok