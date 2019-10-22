У Мінекоенерго закликали українців не турбуватися через смог

В той час, як над Україною зависли хмари з брудного смогу, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявляє, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"За даними гідрометеорологічних організацій мережі концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишалися в своїх звичних параметрах і концентрації забруднюючих речовин у повітрі по Україні не зареєстровано", - йдеться в ньому.

Наголошується, що вміст оксиду вуглецю в Україні 15-21 жовтня 2019 року становить від 0,1 мг/куб. м до 1,4 мг/куб. м гранично допустимої концентрації (при 5 мг/куб. м ГДК).

"Ми розуміємо занепокоєння населення України, але хочу запевнити - перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає! Всі показники в межах норми", - зазначив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Гідрометцентр заявляв, що у Києві звичайний режим забруднення повітря.

Раніше активіст Євген Сойкін заявив, що рівень забруднення атмосфери в Україні чадним газом досяг дуже високого рівня і зараз приблизно такий же як в індустріально розвинених районах найбільших економік світу — США і Китаю.

Крім того, міжнародний аеропорт "Бориспіль" припинив роботу терміналів черех аміаковмісні речовини в повітрі, але незабаром відновив роботу.