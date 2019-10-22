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22 октября 2019, вторник, 00:06 28
Общество 2019-10-22T00:14:01+03:00
Українські Новини
Аэропорт открыли, а поля не проверили: в сети жалуются на непонятный запах в воздухе в районе "Борисполя"

Аэропорт открыли, а поля не проверили: в сети жалуются на непонятный запах в воздухе в районе "Борисполя"

Борисполь, Аэропорт, Аммиак, Аэропорт Борисполь, Грязный воздух
Аэропорт
Аэропорт "Борисполь". Терминал F. Фото: hyser.com

Сегодня, 21 октября, закрывали терминалы аэропорта "Борисполь" из-за аммиакосодержащих веществ в воздухе в связи с обработкой полей в районе аэропорта. Терминалы через несколько часов открыли. Однако жители, которые живут районе "Борисполя" жалуются на непонятный запах в воздухе.

"что же это за треш такой. Аэропорт Борисполь закрыл свои терминалы из-за того, что после обработки полей чем то амиакосодержащим в воздух выбросили "летучие вредные вещества". там работали врачи, людей не выпускали из самолетов. но потом резко все открыли и сказали, что норм. наш дом в минутах 25 ходьбы от аэропорта (5 езды). вокруг те самые поля. никто сюда не приехал, ничего не проверяет. над селом стоит облако — что это непонятно. воздух воняет чем-то странным. вы чернобылю удивлялись? нет слов", - пишет Екатерина Коберник в Facebook.

Фото: Facebook/Катерина КоберникФото: Facebook/Катерина Коберник

В 18:20 в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в аэропорту "Борисполь" ощущается резкий запах аммиака.

Сотрудники ГосЧС собрали пробы воздуха, чтобы установить наличие опасных веществ.

1 сотрудника авиакомпании SkyUp госпитализировали. Также с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, их осматривали на месте.

По результатам проб сотрудники обнаружили в воздухе аммиак без превышения предельно допустимых концентраций.

Как сообщали Українські Новини, над Украиной повисли тучи из грязного смога.

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