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22 жовтня 2019, вівторок, 13:00 278
Силові структури 2019-10-24T04:00:31+03:00
Українські Новини
"Верховний суд" "ДНР" засудив до 15 років в'язниці українського журналіста Асєєва

"Верховний суд" "ДНР" засудив до 15 років в'язниці українського журналіста Асєєва

Суд, ДНР, Журналіст, вирок суду, Станіслав Асєєв
Станіслав Асєєв Фото: Радіо Вільна Європа
Станіслав Асєєв Фото: Радіо Вільна Європа

"Верховний суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" засудив до 15 років позбавлення волі українського журналіста і блогера Станіслава Асєєва, в підтримку якого раніше журналісти з регіонів України провели акцію.

Про це йдеться у повідомленні державного інформаційного агентства" ДНР, передають Українські Новини.

"Український журналіст Станіслав Асєєв засуджений в ДНР до позбавлення волі на строк 15 років", - сказано в ньому. Зазначається, що в серпні вироком "Апеляційної палати Верховного суду" ДНР Асєєв визнаний винним у скоєнні низки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 329 (організація екстремістського співтовариства), ст. 321 (шпигунство), ч. 4 ст. 32, ст. 321 (підбурювання до шпигунства), ч. 1 ст. 325 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності), ч. 2 ст. 326 (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності).

Підсудному призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з позбавленням права займатися журналістською діяльністю строком на 2 роки і 6 місяців, з обмеженням свободи терміном на 1 рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Вирок набув чинності.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародна і Європейська федерації журналістів вимагають звільнення журналіста і блогера Станіслава Асєєва, затриманого в травні 2017 року в окупованому Донецьку.

Тим часом, 1 жовтня у ході засідання ТКГ також обговорювалося питання про наступному етапі визволення українських полонених. У цьому контексті Зеленський згадав журналіста Станіслава Асєєва, який більше 2 років перебуває у в'язниці самопроголошеної "Донецької народній республіці" (ДНР).

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