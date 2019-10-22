"Верховний суд" "ДНР" засудив до 15 років в'язниці українського журналіста Асєєва

"Верховний суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" засудив до 15 років позбавлення волі українського журналіста і блогера Станіслава Асєєва, в підтримку якого раніше журналісти з регіонів України провели акцію.

Про це йдеться у повідомленні державного інформаційного агентства" ДНР, передають Українські Новини.

"Український журналіст Станіслав Асєєв засуджений в ДНР до позбавлення волі на строк 15 років", - сказано в ньому. Зазначається, що в серпні вироком "Апеляційної палати Верховного суду" ДНР Асєєв визнаний винним у скоєнні низки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 329 (організація екстремістського співтовариства), ст. 321 (шпигунство), ч. 4 ст. 32, ст. 321 (підбурювання до шпигунства), ч. 1 ст. 325 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності), ч. 2 ст. 326 (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності).

Підсудному призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з позбавленням права займатися журналістською діяльністю строком на 2 роки і 6 місяців, з обмеженням свободи терміном на 1 рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Вирок набув чинності.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародна і Європейська федерації журналістів вимагають звільнення журналіста і блогера Станіслава Асєєва, затриманого в травні 2017 року в окупованому Донецьку.

Тим часом, 1 жовтня у ході засідання ТКГ також обговорювалося питання про наступному етапі визволення українських полонених. У цьому контексті Зеленський згадав журналіста Станіслава Асєєва, який більше 2 років перебуває у в'язниці самопроголошеної "Донецької народній республіці" (ДНР).