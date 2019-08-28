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28 августа 2019, среда, 17:45 63
СМИ 2019-08-28T19:00:02+03:00
Українські Новини
Международная и Европейская федерации журналистов требуют освобождения Сущенко и Асеева вслед за Вышинским

Международная и Европейская федерации журналистов требуют освобождения Сущенко и Асеева вслед за Вышинским

Международная и Европейская федерации журналистов приветствуют освобождение директора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и требуют освобождения осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко и журналиста и блогера Станислава Асеева, задержанного в оккупированном Донецке.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской федерации журналистов, передают Українськi Новини.

В заявлении также сказано, что федерации приветствуют решение суда освободить Вышинского из-под стражи до официального срока завершения предварительного задержания, однако они подчеркивают, что предварительное заключение его должно было закончиться как минимум год назад.

"Мы не понимаем, почему украинская судебная система излишне продлила срок его задержания. Нам кажется очевидным, что Вышинский стал объектом преследования за свою журналистскую работу", - сообщили представители федераций.

Однако они подчеркнули, что борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам свободы СМИ.

По их мнению, украинские власти должны уважать право журналистов на свободу выражения мнения и освещать вопросы, которые могут быть сочтены противоречивыми или оскорбительными.

Федерации также призвали Россию и Украину освободить других журналистов, в их числе Роман Сущенко, Станислав Асеев и другие.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский апелляционный суд освободил директора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Ранее Офис Президента предлагал обменять Сенцова на Вышинского.

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