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01 октября 2019, вторник, 09:26 27
СМИ 2019-10-01T09:27:02+03:00
Українські Новини
Журналисты из регионов страны провели акцию в поддержку пленного коллеги Станислава Асеева

Журналисты из регионов страны провели акцию в поддержку пленного коллеги Станислава Асеева

Почти два с половиной года украинский журналист Станислав Асеев находится в плену незаконной группировки "ДНР". 1 октября Станиславу исполняется 30 лет. По инициативе Национального союза журналистов Украины коллеги со всей страны провели акцию в поддержку пленного журналиста, оставив ему поздравления и пожелания следующий год рождения праздновать уже в Украине. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook написал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Летом 2017 украинского журналиста Станислава Асеева похитили боевики незаконного группировки "ДНР". С началом войны на Востоке Украины Станислав сотрудничал с газетой "Зеркало недели", журналом "Український тиждень" и "Радио "Свобода" под псевдонимом Станислав Васин. По словам друзей, Станислав считал своим журналистским долгом оставаться в родном Донецке и объективно описывать события, происходящие на неподконтрольной Украине территории. Он писал свои материалы, в том числе и для "Донбас.Реалии", репортажи, резонансные расследования, интервью, авторские колонки. Последнюю книгу "В изоляции" из публикаций журналиста коллеги из "Радио Свобода" издали через год после его ареста боевиками группировки "ДНР". 1 октября ему исполняется тридцать лет и как проявление солидарности коллеги написали Стасу поздравления и пожелания.

"К сожалению, к нему нет доступа международных гуманитарных миссий. Соответственно, он не имеет право на адвокатскую защиту и, конечно, что сейчас, накануне его тридцатой годовщины со дня рождения эта наша акция - определенная солидарность. Показать, что мы помним о Станиславе Асееве, мы хотим поздравить его на свободе, пожать руку", - отметил в заметке Сергей Томиленко.

Сразу после получения информации о пленении Станислава Асеева члены НСЖУ проинформировали украинскую власть, все международные институты о журналистском статусе пленника, и требуют его освобождения.

Акцию в поддержку Станислава Асеева журналисты провели во время пребывания на медиа-форуме "Буковель. Вдохновение", который был организован в Ивано-Франковской области Украинским журналистским фондом и Национальным союзом журналистов Украины.

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