Субсидіанти платитимуть за комуналку більше

Про це йдеться в постанові Кабміну №878 від 20 жовтня, передають Українські Новини.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабміну №1156 від 27 липня 1998 року, яким встановлено розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання побутового палива у разі надання житлової субсидії.

Розмір обов'язкового платежу для домогосподарств, які отримують житлову субсидію визначається як частка середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, для розрахунку субсидії. З травня 2020 року цей платіж буде розраховуватися з урахуванням базової норми плати за послуги 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, а не 15%, як зараз.

Як повідомляли Українські Новини, размер субсидії збільшився у вересні. Тим часом Пенсійний фонд відзвітував про суми, спрямовані на субсидії.