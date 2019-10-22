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22 жовтня 2019, вівторок, 12:22 146
Економіка 2019-10-24T04:00:32+03:00
Українські Новини
Субсидіанти платитимуть за комуналку більше

Субсидіанти платитимуть за комуналку більше

Кабмін, субсидії, комунальні послуги, Житлово-комунальні послуги, ЖКГ, Субсидія, комуналка
Субсидії.
Субсидії.

Після того, як Кабінет Міністрів спростив отримання субсидій для трьох категорій українців, Кабмін також збільшив з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства норму плати за жилилищно-комунальні послуги з травня 2020 року при призначенні субсидій

Про це йдеться в постанові Кабміну №878 від 20 жовтня, передають Українські Новини.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабміну №1156 від 27 липня 1998 року, яким встановлено розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання побутового палива у разі надання житлової субсидії.

Розмір обов'язкового платежу для домогосподарств, які отримують житлову субсидію визначається як частка середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, для розрахунку субсидії. З травня 2020 року цей платіж буде розраховуватися з урахуванням базової норми плати за послуги 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, а не 15%, як зараз.

Як повідомляли Українські Новини, размер субсидії збільшився у вересні. Тим часом Пенсійний фонд відзвітував про суми, спрямовані на субсидії.

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