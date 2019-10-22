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22 жовтня 2019, вівторок, 06:05 19
Економіка 2019-10-22T06:05:02+03:00
Українські Новини
Після різкого обвалу гривня знову підскочила: офіційний курс валют на 22 жовтня

Після різкого обвалу гривня знову підскочила: офіційний курс валют на 22 жовтня

Курс валют, курс долара, курс гривні
Гроші
Гроші

Національний банк після падіння гривні підвищив її офіційний курс, установлюваний ним на 22 жовтня, на 5,99 коп. до 24,9752 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 жовтня, на 30,12 коп. до 25,0351 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3247,3806
100 доларів США 2497,5156
100 швейцарських франків 2536,3336
1000 ієн 230,0663
10 російських рублів 3,917
100 євро 2790,4742

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 24 коп. в понеділок зміцнився на 21 коп. до 24,9 UAH/USD.

Також раніше стало відомо, що підвищити прожитковий мінімум до реального рівня в 4,5 тис. гривень не вийде без економічного зростання.

Раніше, у понеділок, 21 жовтня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 21 жовтня, виріс на 1 копійку і становить 3,46 грн за 10 рублів.

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