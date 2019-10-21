НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 октября, на 30,12 коп. до 25,0351 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 октября, на 10,13 коп. до 24,7339 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3227,7530 100 долларов США 2503,5071 100 швейцарских франков 2537,2029 1000 иен 230,6281 10 российских рублей 3,9145 100 евро 2789,9083

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 11 коп. в пятницу снизился на 24 коп. до 25,11 UAH/USD.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 октября, на 10,13 коп. до 24,7339 UAH/USD. Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 октября на 10,30 коп. до 25,0865 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,98 коп. до 24,6910 UAH/USD.